Homem agride vizinha por causa de tapete em Ribeirão das Neves (MG)

Uma mulher foi agredida por um vizinho, durante uma discussão, em um condomínio, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. A briga teria se iniciado por conta de um tapete colocado na portaria do prédio pela vítima há cerca de cinco meses. Câmeras de segurança flagraram o momento em que tudo aconteceu.



A mulher foi socorrida pelo Samu e levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Justinópolis. O agressor foi detido e em seguida ouvido e liberado. Segundo a vítima, essa não é a primeira vez que é agredida pelo vizinho. A reportagem da RECORD MINAS entrou em contato com o homem, que se manifestou alegando ter partido para agressão por ter se descontrolado.



“Eu não sei o que vou fazer, eu tenho medo o tempo todo”, contou a vítima. Segundo ela, a única solução para fugir das agressões é se mudar do próprio imóvel.