Homem confessa a filho que matou esposa em BH; crime é investigado como feminicídio

Sandra Maria Fonseca, de 46 anos, foi assassinada dentro de casa na madrugada desta segunda-feira (7), no bairro Olaria, região do Barreiro, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, um dos filhos do casal recebeu uma ligação do pai confessando que havia matado Sandra por enforcamento. Quando os policiais chegaram ao imóvel, localizado na rua Belo Perone, a vítima já estava sem vida. Testemunhas contaram que o suspeito fugiu do local em uma motocicleta logo após o crime. Até o momento, ele não foi localizado. O caso é investigado como feminicídio.



