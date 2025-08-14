Homem é baleado por fiscal de supermercado após discussão por vaga de estacionamento em MG

Um homem de 28 anos foi baleado no estacionamento de um supermercado em Ibirité, na região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo familiares, ele estava carregando compras no caminhão quando houve desentendimento com um fiscal e um segurança do local. O homem, que é também guarda municipal, disparou contra a vítima, que precisou passar por cirurgia na mão e segue internada. A família afirma que o crime configura tentativa de homicídio, mas o delegado tipificou como lesão corporal. O autor foi preso em flagrante e solto no dia seguinte, antes da audiência de custódia. O advogado da família busca manter o suspeito na prisão e ajustar a tipificação do crime.



