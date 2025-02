Homem é flagrado carregando aparelho de TV furtado em BH

Um homem foi flagrado carregando uma televisão, que ele havia acabado de furtar, no bairro São Paulo, na região Nordeste de Belo Horizonte. A vítima conta que estava no trabalho quando teve a casa invadida. O aparelho tinha acabado de ser comprado e o prejuízo custou R$2 mil. A mulher registrou um boletim de ocorrência e procurou, pela vizinhança, imagens que pudessem ajudar na identificação do criminoso.