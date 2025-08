Homem é suspeito de série de furtos de botijões de gás em Belo Horizonte

Entregadores de gás em Belo Horizonte estão sendo alvo de um criminoso que furta botijões durante as entregas. Câmeras de segurança mostram o suspeito seguindo os trabalhadores e agindo em bairros como Santa Mônica, Planalto e São João Batista, na região de Venda Nova. Em todos os casos, ele espera o entregador descer da moto, se aproxima, pega um botijão e foge. A moto usada no crime tem suporte adaptado para levar o produto furtado. Empresários e entregadores relatam prejuízos e medo constante.



