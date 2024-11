Homem em surto ameaça a própria mãe e mobiliza a Polícia em BH

Um homem em surto ameaçou a própria mãe com agressões físicas e psicológicas em seu apartamento no bairro Sagrada Família, região Leste de Belo Horizonte. A vítima conseguiu se esconder no banheiro e pedir ajuda a um familiar, que acionou a Polícia Militar por volta das 3h30. Após quase cinco horas de negociação, o agressor foi contido e levado para atendimento médico. A vítima também foi encaminhada a um hospital para os cuidados necessários. Veja a reportagem completa no vídeo acima.