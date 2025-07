Homem invade clinícia odontológica e deixa prejuízo de R$ 5.000 em Belo Horizonte

Um homem invadiu uma clínica odontológica no bairro Ouro Preto, na região da Pampulha, em Belo Horizonte e causou um prejuízo de mais de R$ 5.000. O suspeito, conhecido morador da região, forçou a porta de ferro e quebrou o portão de vidro para entrar no estabelecimento, em uma ação de cerca de um minuto e meio. Após a divulgação das imagens do crime nas redes sociais, outros comerciantes reconheceram o ladrão, já conhecido pela polícia. Mas, o homem ainda não foi localizado e preso. Comerciantes apostam no reforço da segurança para evitar novos crimes.



