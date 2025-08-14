Homem que teria matado gari tem ficha por agressão a mulher e morte em acidente

Renê Júnior é o principal suspeito da morte de do Gari Laudemir Fernandes. Ele tem 47 anos e um histórico criminal que começa em 2003 com agressão a uma mulher no Rio de Janeiro . Em 2005, foi acusado de violência doméstica contra a ex-noiva. Em 2011, atropelou uma mulher em alta velocidade. Entre 2021 e 2024, enfrentou processos por violência doméstica contra a mesma ex-mulher. Atualmente, está preso preventivamente pelo crime cometido contra Laudemir.



