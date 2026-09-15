Homem toma celular da ex para verificar conversas e é contido por delegado à paisana em BH

Um homem foi detido após tomar o celular da ex-companheira para verificar as conversas dela, na Savassi, região Centro-Sul de Belo Horizonte. O suspeito tentou fugir com o aparelho, mas foi perseguido pela vítima e acabou contido pelo delegado Felipe Freitas, chefe do DEPATRI, que estava em uma academia próxima. As imagens que foram divulgadas na manhã desta terça-feira (15/9), mostram o ocorrido no dia 31 de agosto. Segundo a Polícia Militar, a mulher seguia para o trabalho quando encontrou o ex-companheiro, que já a aguardava nas proximidades. Os dois conversaram sobre o fim do relacionamento e questões pessoais quando, conforme o relato da vítima, o homem pegou o celular dela e saiu correndo. A mulher perseguiu o ex-companheiro e começou a pedir ajuda. Felipe ouviu os gritos e percebeu o homem correndo com o aparelho.