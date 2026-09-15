Escola municipal e casas são parcialmente destruídas em BH após temporal no último domingo (13)
O telhado da escola foi arrancado, uma das salas ficou alagada e as aulas precisaram ser suspensas
Um temporal acompanhado de fortes rajadas de vento provocou destruição na Vila Pinho, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, no último domingo (13). O telhado de uma escola municipal foi arrancado, uma das salas ficou alagada e as aulas precisaram ser suspensas. Telhas e pedaços da estrutura foram espalhados pelas ruas e alguns materiais chegaram a ser levados pelo vento por cerca de dois quarteirões.
Moradores também tiveram as casas atingidas pela tempestade. Telhados foram arrancados, muros desabaram e móveis ficaram danificados. Uma residência às margens de um córrego foi uma das mais afetadas, levando uma família a passar a noite do lado de fora por medo de um possível desabamento.
No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Temporal assusta moradores e causa danos à cidade de Contagem, na Grande BH
Ventania arrancou telhado de igreja no bairro Bela Vista; ninguém ficou ferido durante os incidentes
Fila de espera na saúde pública causa angústia a pacientes e familiares em MG
Bebê com problemas renais aguarda há meses a autorização para exames e cirurgia; família decidiu pagar pelo atendimento particular
A Hora da Venenosa: confira a edição desta segunda-feira (14)
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos
Carrinho de pipoca desaparece de estacionamento em BH e proprietário não explica sumiço
O carrinho era guardado em um estacionamento no bairro São Geraldo; dono do estacionamento não disponibilizou imagens de segurança
Chuva forte em BH inunda imóveis e arrasta material de obra que estava na rua
Chuva intensa causa estragos em casas e ruas na região do Barreiro, em Belo Horizonte
Família e amigos buscam por Fábio Batista Silva, músico desaparecido em BH
Fábio Batista Silva, de 57 anos, desapareceu após mudanças de comportamento no dia 13 de setembro
A Hora da Venenosa: Rafael Cardoso completa 100 dias sem vícios
Notícias sobre Lady Gaga, Neymar, Leonardo e a estreia da Fazenda 18 na RECORD Minas
Mães reclamam da suspensão do transporte escolar em Esmeraldas, na Grande BH
Famílias denunciam riscos ao trajeto a pé para escola após corte no serviço de ônibus
Assassinato de jovem em ônibus em Belo Horizonte é investigado pela polícia
Vítima levou 13 tiros enquanto estava dentro do coletivo na Zona Oeste da capital mineira
Homem é preso por assassinato da ex em Ribeirão das Neves, na Grande BH
Marco Antônio se entregou à polícia; ele é o principal suspeito de matar Ana Beatriz
Homem morre depois de bater com a moto em um carro na região de Venda Nova, em BH
Mulher que estava na garupa ficou ferida após o ocorrido
Homem que tentou derrubar ex-companheira de moto nega tentativa de feminicídio
Júnio Guilherme Borges está foragido; imagens mostram ele avançando com o carro na direção da moto após derrubar a mulher
Moradores cobram por melhoria na sinalização de rua após motociclista morrer em acidente em BH
BHTrans afirmou que existem placas de limite de velocidade e destaca a responsabilidade dos motoristas quanto à sinalização existente
A Hora da Venenosa: confira a edição desta sexta-feira (11)
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos