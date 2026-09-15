Escola municipal e casas são parcialmente destruídas em BH após temporal no último domingo (13)

Um temporal acompanhado de fortes rajadas de vento provocou destruição na Vila Pinho, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, no último domingo (13). O telhado de uma escola municipal foi arrancado, uma das salas ficou alagada e as aulas precisaram ser suspensas. Telhas e pedaços da estrutura foram espalhados pelas ruas e alguns materiais chegaram a ser levados pelo vento por cerca de dois quarteirões.



Moradores também tiveram as casas atingidas pela tempestade. Telhados foram arrancados, muros desabaram e móveis ficaram danificados. Uma residência às margens de um córrego foi uma das mais afetadas, levando uma família a passar a noite do lado de fora por medo de um possível desabamento.



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