Homem usa criança como distração e furta loja de eletrônicos em Betim (MG)

Câmeras de segurança flagraram um homem entrando em uma loja de produtos eletrônicos no bairro Jardim Terezópolis, em Betim, na Grande BH. O suspeito estava acompanhado por uma criança. Enquanto a vendedora se distraiu com a criança, o homem teria furtado um fone de ouvido avaliado em R$100. A ação do suspeito só foi percebida após sua saída. A funcionária relatou que o homem já havia estado na loja dois meses antes.



