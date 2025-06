Homens armados invadem supermercado e ameaçam funcionários em Contagem (MG)

Câmeras de segurança flagraram o momento em que dois homens armados assaltaram um supermercado em Contagem, na Grande BH. No local, o dono do estabelecimento e três funcionários foram rendidos enquanto os criminosos exigiam dinheiro do cofre. A polícia foi acionada por clientes que perceberam a movimentação suspeita, levando os assaltantes a fugirem em motocicletas com três celulares e R$ 1.500.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!