Idoso de 80 anos fica ferido ao ser atropelado por moto enquanto atravessava rua no interior de MG

Um idoso de 80 anos ficou ferido após ser atropelado por uma motocicleta em Poços de Caldas, a cerca de 460 km de Belo Horizonte. O acidente aconteceu enquanto ele atravessava na faixa de pedestres, mas com o sinal aberto para os veículos.



Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o idoso cruza a via, mesmo com outras pessoas esperando para atravessar. O motociclista não conseguiu desviar a tempo e os dois caíram no asfalto.



O condutor da moto, que sofreu lesões em uma das pernas, disse à polícia que foi surpreendido pelo pedestre. O teste do bafômetro feito nele deu negativo.



Os dois foram socorridos e encaminhados ao hospital da cidade. O estado de saúde do idoso não foi divulgado.



