Influenciadores digitais de MG são presos por exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro

Dois influenciadores digitais, de 24 anos, foram presos preventivamente nesta quarta-feira (26) durante uma operação da Polícia Civil. Mc Luan da BS e Helen Caroline, que possuem milhões de seguidores nas redes sociais, são investigados por crimes relacionados à exploração de jogos de azar, como rifas online, roletas e pôquer digitais. Eles são de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte.



A prisão ocorreu após investigações iniciadas em 2024, com foco no combate a esses tipos de atividades ilegais.



Segundo Magno Machado, delegado da Polícia Civil, as investigações envolvem plataformas ilegais de apostas, que frequentemente operam em paraísos fiscais, dificultando as ações punitivas. Durante a operação, a 3ª Delegacia de Fraudes apreendeu veículos de luxo, automóveis e motocicletas.



O delegado explicou que, por meio dessas plataformas, os influenciadores obtinham lucro à medida que os apostadores perdiam, já que a probabilidade de ganho nas apostas era extremamente baixa, de apenas 0,23%. "Quanto mais o apostador perde, mais o influenciador ganha", alertou o delegado. Ou seja, a cada R$100,00 apostados, o máximo que o apostador pode ganhar é R$0,23", conclui.



Helen Caroline foi presa no Rio de Janeiro, enquanto Mc Luan da BS foi detido em outra cidade. Eles ostentavam uma vida de luxo nas redes sociais, o que, segundo a polícia, ajudava a atrair mais seguidores e gerar mais lucro.



