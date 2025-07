Irmã de mineiro morto e esquartejado no RJ encontrou sacos com restos mortais na geladeira

O corpo de Thiago Lourenço Morgado, mineiro de 35 anos que foi esquartejado no Rio de Janeiro, será enterrado nesta sexta-feira (18) em um cemitério do bairro Saudade, na região Leste de Belo Horizonte. O principal suspeito pelo crime é um colega de trabalho da vítima



Os homens dividiram a residência no morro São Carlos, na região central do Rio de Janeiro. O suspeito, Bruno Guimarães da Cunha, escondeu o corpo de Thiago na geladeira e triturou partes no liquidificador.



“Na terça-feira, a amiga dele me ligou falando que desde domingo ele não respondia as mensagens e que todos estavam preocupados. Aí eu fui na polícia, de lá eu fui na padaria para entender todo o processo e surgiu o Bruno na história. Eu bati na janela da casa, ele abriu e falou que o Thiago tinha mudado há muitos dias. Aí ele começou uma movimentação em casa e a gente escutou. Quando entramos na casa, estava em um estado deplorável. Eu entrei no quarto e os documentos do Thiago estavam lá. Ele [Bruno] parou em frente a geladeira e eu pedi para ver dentro, foi quando eu vi vários sacos”, contou Jancilaine Machado, irmã do Thiago.



O suspeito foi capturado na comunidade na quarta-feira (16). De acordo com a polícia, o suspeito confessou, informalmente, ter usado uma faca para matar Thiago, após um desentendimento.



Segundo as investigações, o crime aconteceu no domingo (13). Nos últimos dias, o suspeito teria cortado e armazenado partes do corpo na geladeira, de acordo com informações do delegado Marcio Almeida.



Membros da vítima foram encontrados por agentes no refrigerador da casa. Segundo a polícia, o homem ainda cozinhou e bateu no liquidificador partes do corpo. Ele tentou se desfazer dos restos mortais no vaso sanitário.



Ainda conforme o delegado, os dois também trabalhavam juntos. O homem teria alegado que cometeu o crime após “não aguentar mais” ser vítima de abusos sexuais. O caso continua em investigação. O suspeito deve responder pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!