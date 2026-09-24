Jovem é agredido com socos, chutes e ‘mata-leão’ após batida de trânsito em Contagem

Um jovem de 19 anos foi agredido com socos, chutes e um golpe conhecido como “mata-leão” após um desentendimento no trânsito, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso aconteceu na noite de terça-feira (22), na rua Manoel de Matos, no bairro Nossa Senhora do Carmo. Segundo a vítima, a confusão começou depois de uma batida entre dois carros durante a forte chuva que atingia a região. Câmeras de segurança flagraram toda a ação. De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem contou à Polícia Militar que dirigia com a visibilidade prejudicada pela chuva quando o veículo que seguia à frente, um Renault Kwid, freou bruscamente. Sem conseguir parar a tempo, ele atingiu levemente a traseira do automóvel. Ainda conforme o relato, o motorista do Kwid desceu do veículo, começou a xingar o jovem e exigiu o pagamento dos possíveis danos. A vítima afirmou que se comprometeu a arcar com os prejuízos caso fossem constatados danos e comprovada a responsabilidade dela pelo acidente.