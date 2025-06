Jovem suspeito de assaltar e agredir taxista é preso em BH após rastreio de transferência

Um jovem, de 19 anos, foi preso, na manhã desta quinta-feira (12), suspeito de agredir brutalmente um taxista durante um assalto ocorrido no dia 7 de maio, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. O taxista Edson relatou que o jovem estava acompanhado de uma menor de 15 anos quando anunciou o assalto, após prolongar uma corrida já paga.



Em um momento de grande tensão, Edson foi agredido e ameaçado para fazer transferências via Pix. Ele conseguiu escapar graças à intervenção de um motorista de aplicativo que passava pelo local. A filha de Edson desempenhou um papel crucial nas investigações, fornecendo informações que ajudaram a localizar e prender o suspeito. Edson foi chamado para reconhecer o corpo da adolescente que participou das agressões. A menina havia se suicidado e o corpo foi levado para o IML. O caso gerou discussões sobre a segurança de motoristas profissionais.



