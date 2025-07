Justiça entrega pertences de Elisa Samúdio à família 15 anos após assassinato

A Justiça entregou à mãe de Eliza Samúdio alguns pertences da filha, como sandálias, óculos e um álbum de fotos parcialmente queimado. Os itens estavam com a polícia desde 2010, pois integravam as provas do processo envolvendo o assassinato da jovem pelo então goleiro do Flamengo, Bruno. A devolução só foi possível agora, com o fim das ações contra todos os acusados. Parte dos objetos foi encontrada no carro usado para trazer Eliza e o filho do Rio de Janeiro para Minas, onde foi assassinada. Outras peças estavam no sítio onde, segundo a denúncia, ela foi mantida em cárcere antes de ser morta. Até hoje, os restos mortais de Eliza não foram encontrados.



