Lavador de carros recebe aspirador novo após ter equipamento levado por coleta de lixo em BH

Pirapora, lavador de carros há cerca de 30 anos no bairro Santa Teresa, na região Leste de Belo Horizonte, teve seu aspirador de pó levado por um caminhão de lixo. Solidários, moradores da região organizaram uma vaquinha e compraram um aspirador novo para o homem.



