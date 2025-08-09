Lojistas de Belo Horizonte esperam aumento das vendas para o dia dos pais neste ano

O dia dos pais é comemorado neste domingo (10). A expectativa dos lojistas de Belo Horizonte é grande para as vendas neste ano. Eles esperam um aumento em relação ao ano passado. Em um shopping na região Centro-Sul da capital mineira, o movimento era intenso na noite de sexta-feira (08).



