Mãe entra na Justiça para pedir que filho internado desde o nascimento seja tratado em casa

Nicolas, um menino de dois anos com paralisia cerebral, está internado desde o nascimento em um hospital de Belo Horizonte. O menino depende de ventilação mecânica e se alimenta por sonda. A mãe busca autorização judicial para transferir o filho para casa com assistência de home care. Embora médicos e especialistas afirmem que isso é viável, o plano de saúde nega a cobertura, alegando que o serviço não está no contrato. O caso está em apelação após decisão favorável em primeira instância, e o advogado afirma que o plano deve custear o home care, mesmo sem previsão no contrato.



