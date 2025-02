Mais de 1,5 milhões de estudantes da rede estadual de ensino voltam às aulas em Minas

As aulas do ensino estadual em Minas foram retomadas e alunos e professores encaram o novo desafio dos próximos anos letivos: restrições no uso dos celulares nas escolas. A proibição vale para todas as etapas da educação básica, para as escolas particulares e públicas, incluindo educação infantil, ensinos fundamental e médio. O objetivo é para que os alunos tenham mais concentração e melhor



Além dos celulares, os estudantes também verão mudanças na preparação para o ENEM. Neste ano haverá a ampliação dos simulados para o segundo ano, antes era apenas para o terceiro, e a inclusão do teste de redação para o primeiro ano do ensino médio.