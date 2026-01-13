Moradores enfrentam desabastecimento de água no bairro São Gonçalo em Belo Horizonte

Os moradores da rua Joaquim Gomes Pereira, no bairro São Gonçalo, em Belo Horizonte, enfrentam desabastecimento de água há uma semana. A água chega apenas de madrugada e se esgota rapidamente. Ana Cristina, operadora de telemarketing, precisa encher baldes à noite para ter água durante o dia.



Dona Eliette, outra moradora, não conseguiu lavar roupas ou tomar banho, e seus netos foram mandados para a roça devido à falta de água. Um vazamento pode ser a causa do problema, mas a obra realizada pela Copasa não resolveu a questão. A empresa prometeu enviar uma equipe para verificar a situação ainda hoje.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!