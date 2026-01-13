Moradores enfrentam desabastecimento de água no bairro São Gonçalo em Belo Horizonte
Copasa promete verificar problema que afeta bairro há uma semana
Os moradores da rua Joaquim Gomes Pereira, no bairro São Gonçalo, em Belo Horizonte, enfrentam desabastecimento de água há uma semana. A água chega apenas de madrugada e se esgota rapidamente. Ana Cristina, operadora de telemarketing, precisa encher baldes à noite para ter água durante o dia.
Dona Eliette, outra moradora, não conseguiu lavar roupas ou tomar banho, e seus netos foram mandados para a roça devido à falta de água. Um vazamento pode ser a causa do problema, mas a obra realizada pela Copasa não resolveu a questão. A empresa prometeu enviar uma equipe para verificar a situação ainda hoje.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Hora da Venenosa: MC Daniel processa Márcia Goldschmidt; Lorena é vista com jogador Nathan Santos
O cantor pede indenização e retirada de vídeos divulgados; ele solicitou uma indenização mínima de R$ 70 mil
Teste operacional da nova linha do Metrô BH é realizado nesta terça
Estação Novo Eldorado será inaugurada em janeiro, com expectativa de 7 mil passageiros diários
Moradores de bairro em Belo Horizonte sofrem com cratera aberta por obra Copasa
Buraco no bairro Capitão Eduardo atrapalha transporte e reduz clientela do comércio local
Buraco ocupa metade de rua e compromete circulação de veículos em Ribeirão das Neves, na Grande BH
Moradores enfrentam dificuldades devido a cratera na rua José Custódio Pinto há três meses
Estrutura metálica para hidrômetros da Copasa foram furtadas na região de Venda Nova, em BH
Moradores de Serra Verde relatam furto de estrutura para instalação de hidrômetros da Copasa
Criminosos quebram trava de segurança e furtam moto em avenida na Pampulha, em BH
Motocicleta foi levada em poucos segundos enquanto a proprietária se exercitava; polícia investiga o caso
Moradores de Serra Azul em Vespasiano enfrentam problemas com falta de asfalto e estrutura
Falta de asfalto e lixo nas ruas geram reclamações entre os residentes do novo loteamento
Família da Grande BH agradece onda de solidariedade após pagar R$ 894 em corrida de aplicativo
Família recebe ajuda após pagamento incorreto divulgado pela Record
Invasão a distribuidora em Lagoa Santa, na Grande BH, gera prejuízo de R$20 mil
Ladrões agem com estratégia e desativam câmeras de segurança para furtar bebidas e eletrônicos
Moradores do Taquaril, em Belo Horizonte, sofrem com falta de água desde o fim do ano passado
Bairro em Belo Horizonte está sem água desde o dia 22 de dezembro; moradores cobram solução
Hora da Venenosa: despedidas marcam o mundo das celebridades
Manuel Carlos e Titina Medeiros são homenageados após suas partidas
Omissão de socorro: motoristas que fogem do local após acidentes têm penas ampliadas
Dois casos de atropelamento, incluindo um com pedido de reclassificação do crime, são investigados na capital mineira
Moradores denunciam abandono de casas desapropriadas na região Norte de Belo Horizonte
Casas abandonadas no Novo Arão Reis se tornam foco de doenças e insegurança.
Dois homens são presos por furtar carros e motos em Belo Horizonte
Dois homens são detidos e três motos são recuperadas antes das vítimas perceberem o crime