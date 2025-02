Moradores protestam contra construção de moradias populares no bairro Castelo, em BH

Moradores do bairro Castelo, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, protestaram contra um projeto para a construção de moradias populares neste sábado (1°). Segundo eles, as novas residências afetariam uma grande área verde, que é pública. A população também alega que o bairro não tem infraestrutura suficiente, como UPA (Unidade de Pronto Atendimento), escola pública e mobilidade urbana. O projeto prevê a construção de um prédio com 100 apartamentos na área que tem 3.000 metros quadrados.