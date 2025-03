Moradores que tiveram casas interditadas há quase dois meses em BH relatam aumento de riscos

Moradores que tiveram as casas interditadas, no bairro Primeiro de Maio, na região Norte de Belo Horizonte, reclamam que as trincas e rachaduras estão aumentando. Ao todo, famílias de seis imóveis estão fora de suas casas há quase dois meses, quando a Defesa Civil alegou risco de desabamento das residências, em 6 de fevereiro.



Moradores afirmam que os danos começaram após obras da Copasa (Companhia de Saneamento de Minas) para a manutenção de vazamento na rede. Segundo o órgão, um laudo pericial independente apontou que os danos não tem relação com as redes da empresa.