Moradores temem que o Posto de Saúde Mariano de Abreu, em Belo Horizonte, seja engolido por uma erosão no solo. Uma cratera se abriu ao lado do imóvel, que fica no bairro Casa Branca, região Leste da capital mineira. A unidade de saúde atende 17 mil usuários. Ainda segundo moradores, o problema se estende há cerca de quatro anos.