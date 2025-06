Moradores transformam praça em pista de dança e revivem grupo de funk dos anos 2.000 em BH

O que começou como uma reunião entre amigos nostálgicos virou um verdadeiro movimento cultural. O grupo Conexão Dance, criado em 2009 no bairro Confisco, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, ressurgiu em 2023 após um reencontro casual na praça onde os membros costumavam ensaiar. Inspirados pelo funk melody e pelo freestyle, ritmo que bombou nas discotecas dos anos 2000, os integrantes voltaram a se apresentar e ensaiar em público. O grupo conquistou moradores e atraiu jovens, como Bianca, de 12 anos, que herdou do pai o amor pela dança. No dia 22 de junho, o grupo celebra dois anos desde o retorno, com uma apresentação especial aberta ao público na Praça do Confisco.



