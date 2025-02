Morte de policial por racismo em bar de BH completa um ano e família aguarda justiça

Há um ano, o policial penal Wallysson dos Santos foi morto em um bar no bairro Santa Tereza, na região Leste de Belo Horizonte. O acusado é um bombeiro aposentado, que está preso. De acordo com o Ministério Público, o racismo motivou o assassinato. No dia 12 de março a Justiça vai julgar um recurso em que o bombeiro contesta a autoria do crime. A família da vítima espera que o caso seja levado à júri popular e torce para que justiça seja feita.