Motociclista é flagrado quebrando carro estacionado com capacete em Belo Horizonte

Um motociclista foi flagrado destruindo um carro estacionado na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Nas imagens, ele atinge o veículo com o capacete pelo menos quatro vezes, danificando retrovisor, lataria e vidro. Um motorista de aplicativo que passava pelo local registrou o momento e anotou a placa da moto. Ele procurou a PM, mas não encontrou viatura disponível na região. A motivação do ataque ainda é desconhecida. O caso deverá ser investigado.



