Motorista despenca com carro por 12 metros em BH e desabafa: "Ganhei várias vidas"

Glória Aparecida, de 55 anos, perdeu o controle do carro ao manobrar na garagem de casa, no bairro São Benedito, na região Nordeste de Belo Horizonte. O veículo caiu de uma altura de 12 metros e atingiu a laje da casa vizinha, onde uma criança estava no banheiro. O resgate durou horas e mobilizou bombeiros e o SAMU. A estrutura do imóvel foi interditada e a motorista teve fraturas na coluna ao ficar presa entre as ferragens.



Em entrevista, após seis dias internada no Hospital Risoleta Neves, na região Norte de BH, Glória disse que ainda se recupera das lesões, mas é grata por estar viva. “Além de ganhar uma vida, eu ganhei várias vidas”, desabafou a vítima.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!