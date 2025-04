Mulher encontra irmã morta após discussão com namorado em Pedro Leopoldo (MG)

Uma jovem de 26 anos foi encontrada morta dentro de casa após uma discussão com o namorado em Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte. O corpo da vítima foi encontrado pela irmã, que morava no mesmo lote do casal. A mulher foi assassinada com um golpe de faca no pescoço. A Polícia Civil investiga o caso e o suspeito segue sendo procurado.