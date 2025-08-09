Mulher persegue motorista que bateu no carro dela e fugiu sem falar nada em Belo Horizonte

Uma moradora de Belo Horizonte denuncia o motorista de um carro, que teria batido no veículo dela e depois fugiu. O acidente foi na avenida Presidente Carlos Luz, na região Noroeste da capital mineira. Revoltada, a mulher foi atrás dele, mas o homem não parou. Ela ainda tentou contato por telefone, mas o motorista teria dito que a culpa não foi dele.



