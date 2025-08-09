Mulher que matou e concretou marido é condenada a mais de 10 anos de prisão em BH

A mulher acusada por matar e concretar o marido, na ocupação Rosa Leão, na região Norte de Belo Horizonte, foi condenada a mais de 10 anos de prisão nesta sexta-feira (08). O crime aconteceu em outubro de 2022.



A justiça considerou que Kátia Regina Silvério cometeu os crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Mas, o conselho de sentença reconheceu que foi um homicídio privilegiado, cometido sob violenta emoção, após injusta provocação da vítima. A defesa afirma que Kátia cometeu o crime porque vivia um relacionamento violento.



Kátia confessou que matou o marido, Marcos Antônio Soares, de 50 anos, estrangulado. Ela também teria usado um fio de carregador para esganar a vítima, depois de uma briga por ciúmes, em que o homem manifestou a vontade de terminar o relacionamento.



De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi à igreja depois do crime. Quando chegou em casa, concretou o corpo do marido embaixo da cama. O crime foi descoberto uma semana depois, quando a vítima foi encontrada.



