Mulheres incendeiam casa e ficam feridas em explosão ao não aceitarem despejo na Grande BH

Duas mulheres ficaram gravemente feridas após incendiarem o barracão onde moravam em Ribeirão das Neves, na região Metropolitana de Belo Horizonte, após não aceitarem uma ordem de despejo. Segundo a proprietária do imóvel, as inquilinas haviam feito ameaças de incendiar o imóvel. Elas usaram um galão de gasolina para iniciar o fogo e foram atingidas pelas chamas. O barracão, alugado pelo irmão da proprietária, estava sendo usado como casa de prostituição e local de consumo de drogas, causando problemas aos moradores vizinhos. As duas mulheres estão internadas com queimaduras de terceiro grau e sob escolta policial. As investigações continuam para apurar detalhes do caso.



