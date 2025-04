Natália Araújo é anunciada por Damião como nova secretária de Educação de Belo Horizonte

A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou, nesta segunda-feira (14), a nomeação da professora Natália Araújo como nova secretária municipal de Educação. A escolha foi feita pelo prefeito Álvaro Damião. Natália ocupava o cargo de assessora especial da Prefeitura e já foi subsecretária de Educação na gestão do ex-prefeito Alexandre Kalil. Ela assume a pasta que estava sob responsabilidade interina desde o início do mês, quando Bruno Barral foi exonerado após se tornar alvo de uma operação da Polícia Federal. Em seu discurso, o prefeito enfatizou a longa colaboração e afinidade com Natália, destacando o foco em crianças e jovens através do esporte, lazer e cultura.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!