Obra inacabada ameaça segurança de moradores do bairro Coqueiros, em BH

Uma obra no canteiro central da Avenida Mintas Jaques de Moraes, no bairro Coqueiros, na região Noroeste de Belo Horizonte, se tornou uma área de risco. Maria Aparecida, uma moradora, relatou caiu e teve fratura no braço. As obras, iniciadas em dezembro do ano passado, têm um custo de R$ 1,7 milhão. Os trabalhos estão paralisados, e a comunidade aguarda esclarecimentos da prefeitura sobre a conclusão das intervenções.



