Passageiros do transporte público denunciam atrasos e superlotação em ônibus da Grande BH

Usuários pedem mais veículos circulando, segurança no transporte e melhor infraestrutura nos coletivos

Balanço Geral MG|Do R7

Passageiros de Belo Horizonte e Contagem reclamam de atrasos, superlotação e más condições dos ônibus. Em Belo Horizonte, um vídeo mostra passageiros descendo às pressas do ônibus da linha 4102 após um incêndio em uma das rodas. Já na linha 311, a denúncia é de superlotação, com usuários espremidos na escada e dificuldade até para fechar as portas.

Os passageiros pedem mais veículos circulando, segurança no transporte e melhor infraestrutura nos coletivos. A reportagem entrou em contato com a BHTrans, a Prefeitura de Contagem e o Sindicato das Empresas de Ônibus, mas não obteve resposta.

