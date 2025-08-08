PBH nomeia 500 novos guardas e anuncia investimento de R$ 5 milhões em segurança pública

A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou nesta sexta-feira (08) a nomeação de 500 novos guardas municipais, aprovados no concurso de 2019, e um investimento de R$ 5 milhões em novos equipamentos de segurança. O Prefeito Álvaro Damião (União) destacou que todas as viaturas receberão compartimentos para detidos, além da inclusão de seis novos veículos na frota. Foram adquiridos 545 dispositivos elétricos incapacitantes, 545 coldres e 2.487 cartuchos de munição, aumentando em quase 90% o número de armas não letais. A intenção da prefeitura é ampliar a presença de agentes nas ruas da cidade, especialmente nos principais centros comerciais, turísticos e em regiões com grande circulação de pessoas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!