PBH nomeia 500 novos guardas e anuncia investimento de R$ 5 milhões em segurança pública

Força recebeu 545 dispositivos elétricos incapacitantes, 545 coldres e 2.487 cartuchos de munição, aumento de quase 90% no número de armas não letais

Balanço Geral MG|Do R7

A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou nesta sexta-feira (08) a nomeação de 500 novos guardas municipais, aprovados no concurso de 2019, e um investimento de R$ 5 milhões em novos equipamentos de segurança. O Prefeito Álvaro Damião (União) destacou que todas as viaturas receberão compartimentos para detidos, além da inclusão de seis novos veículos na frota. Foram adquiridos 545 dispositivos elétricos incapacitantes, 545 coldres e 2.487 cartuchos de munição, aumentando em quase 90% o número de armas não letais. A intenção da prefeitura é ampliar a presença de agentes nas ruas da cidade, especialmente nos principais centros comerciais, turísticos e em regiões com grande circulação de pessoas.

  • guarda-municipal
  • Álvaro Damião
  • Belo Horizonte
  • PlayPlus
  • Prefeitura de Belo Horizonte

