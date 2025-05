Polícia Civil investiga causas de acidente que deixou nove mortos no interior de MG

Um grave acidente na BR-251 em Grão Mogol, a cerca de 570 km de Belo Horizonte, no interior Minas Gerais, deixou nove mortos e outros dez feridos. Uma carreta invadiu a contramão e colidiu com uma van que transportava trabalhadores do Triângulo Mineiro para Crato, no Ceará. As vítimas fatais estavam todas na van. O motorista da carreta foi liberado após teste negativo para álcool. As causas do acidente estão sob investigação, e o caso é tratado como homicídio culposo. A ANTT informou que a van não tinha autorização para viagens interestaduais, e o Ministério do Trabalho investiga as condições do transporte dos trabalhadores.



