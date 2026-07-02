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Polícia detalha perfil de diarista que confessou matar casal de idosos em BH

Segundo a investigação, Paola Cirino não tinha antecedentes criminais e apresentou mudança de comportamento nos últimos meses

Balanço Geral MG|Do R7

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Paola Stephany Neto Cirino, de 30 anos, trabalhava como diarista havia cerca de três anos e não tinha antecedentes criminais. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), ela foi indicada por um primo das vítimas para prestar serviços ao casal de idosos assassinado no bairro São Pedro, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Em depoimento, o familiar afirmou que a suspeita mudou de comportamento após uma viagem ao exterior, passou a faltar ao trabalho com frequência e fazia uso excessivo de medicamentos. A polícia também informou que Paola alegou ter problemas psiquiátricos e disse que usou remédios controlados para dopar as vítimas antes do crime.

Durante a prisão, foram recuperados objetos roubados da casa do casal. A Polícia Civil afirma que o assassinato foi premeditado e segue investigando o caso.

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