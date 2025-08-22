Polícia prende homem e busca cinco suspeitos de furtos a cargas na BR-381, na Grande BH

Um homem de 25 anos foi preso, e outros cinco continuam foragidos, suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em furtos de cargas na BR-381, na região Metropolitana de Belo Horizonte. O grupo agia enquanto motoristas descansavam em postos de combustíveis, chegando a rasgar lonas e levar mercadorias de caminhões e carretas. A polícia interceptou dois veículos utilizados pelos criminosos, que estavam clonados e furtados. Durante a abordagem, houve troca de tiros e tentativa de agressão contra os policiais. Materiais como pés de cabra foram apreendidos.



