Polícia prende homem que matou esposa asfixiada durante discussão em Ibirité (MG)

A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu as investigações sobre a morte de Maria Gabriela Barbosa dos Santos Araújo, de 26 anos. A jovem foi morta por asfixia pelo seu companheiro durante uma discussão em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. Wemerson Souza pode pegar até 40 anos de prisão por feminicídio. O homem confessou que discutiu com a mulher na noite do crime, além de ter feito uso de drogas e de bebida alcoólica. O casal vivia junto há treze anos e tem dois filhos.