Polícia prende suspeito de chefiar tráfico durante operação em Santa Luzia (MG)
Operação mira grupo ligado a homicídios e tráfico de drogas na região metropolitana de BH
Um homem apontado como um dos chefes do tráfico de drogas em Santa Luzia, na Grande BH, foi preso na manhã desta quinta-feira (07) durante a operação Domínio Quebrado, da Polícia Civil. O suspeito, que já usava tornozeleira eletrônica, foi encontrado em uma casa monitorada por câmeras e equipada com telões de vigilância. Segundo a polícia, ele é investigado por comandar o assassinato de um jovem em junho. O grupo criminoso também estaria envolvido em bailes funks com homens armados e disputa territorial violenta. Nos seis primeiros meses do ano, a região somou 470 ocorrências de tráfico e 178 registros ligados a homicídios.
