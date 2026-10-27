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Policial militar é baleado com quatro tiros no bairro Silveira, em BH

Câmeras registraram a ação de dois suspeitos durante a madrugada; um investidor socorreu a vítima e a levou ao hospital

Balanço Geral MG|Do R7

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Um policial militar, de 32 anos, foi baleado durante a madrugada desta terça-feira (27), no bairro Silveira, na região Nordeste de Belo Horizonte. Câmeras de segurança mostraram dois homens em um carro prata. Um deles desceu do veículo e atirou várias vezes contra o militar, que estava dentro do próprio carro. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o policial estava de folga e havia estacionado para descansar antes de seguir para casa. Uma das linhas de investigação é a tentativa de assalto. A Polícia Militar fez buscas pelos suspeitos, e a Polícia Civil realizou perícia.

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