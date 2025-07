Porteiro sorteado na RECORD nos Bairros ganha caminhão de prêmios avaliado em R$ 15 mil

No último sábado (19), o bairro Confisco, em Belo Horizonte, recebeu a RECORD nos Bairros, evento que reuniu quase 5 mil pessoas. Durante a festa, um caminhão de prêmios foi sorteado e o vencedor foi contemplado com diversos eletrodomésticos e móveis, avaliados em R$ 15 mil. O participante, que havia trocado turnos no trabalho para concorrer ao sorteio, manifestou grande alegria ao receber o prêmio. "Estou muito feliz, satisfeito, alegre demais com esses prêmios", declarou Estevão José de Souza. A ação foi realizada em parceria com os Supermercados BH, que também ofereceram um vale-compras de R$1.000 ao ganhador.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!