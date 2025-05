Prefeitura de Belo Horizonte faz evento para promover vacinação contra a gripe na capital

A Prefeitura de Belo Horizonte promove durante este sábado (10) um evento de vacinação contra a gripe no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, na região Central da capital mineira. Nos postos de saúde, estão sendo oferecidas vacinas trivalentes que protegem contra influenza A, H1N1, H3N2 e influenza B. O secretário municipal de saúde destacou a importância da imunização no contexto do aumento das doenças respiratórias em todo o estado. O prefeito, Álvaro Damião (União) participou do evento ao lado do personagem Zé Gotinha e reforçou os benefícios da vacina gratuita disponível na cidade.



Além das vacinas, o evento contou com atividades como recreação infantil e massagens gratuitas para mães, proporcionando um momento de relaxamento e entretenimento para as famílias presentes.



