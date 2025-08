Profissões do Futuro: empreendedores mineiros apostam em produtos digitais e vivem da internet

Na era digital, transformar conhecimento em renda ficou muito mais acessível. Com celular na mão e criatividade, a mineira Cecília e o noivo criaram um dos maiores cursos de conteúdo mobile do país. O mercado dos produtos digitais movimenta milhões e reúne profissionais de diversas áreas, de copywriters a gestores de tráfego. Com tecnologia, inteligência artificial e dedicação, a nova economia digital está transformando o mercado de trabalho.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!