Proprietário busca ajuda após furto de caminhão guincho em Contagem (MG)

Um caminhão guincho foi furtado em uma praça no bairro Pedra Azul, em Contagem, na Grande BH. O proprietário busca pistas sobre o paradeiro do veículo e destaca que caminhão era sua principal fonte de renda. A polícia está investigando o caso e analisando imagens de câmeras de segurança.



