Quadrilha especializada em furto e roubo de carros assusta moradores de Contagem (MG)

Uma onda de furtos e roubos de veículos tem preocupado moradores e comerciantes do bairro Eldorado, em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte. A suspeita é que uma quadrilha especializada nesse tipo de crime esteja agindo na região. A falta de policiamento no local tem sido uma das principais queixas da população. A Polícia Militar foi procurada para comentar sobre a situação, mas não respondeu aos nossos questionamentos. Veja a reportagem completa no vídeo acima.