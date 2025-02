Quadrilha se passa por agentes de saúde para roubar dados de idosos na Grande BH

Uma quadrilha de estelionatários está sendo investigada em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, por aplicar golpes em idosos. Os criminosos se passam por agentes de saúde e oferecem produtos e serviços para conquistar dados bancários e senhas das vítimas. Até o momento, duas pessoas foram presas.



As investigações começaram há cerca de um ano, quando uma das vítimas procurou a polícia para denunciar que havia sido enganada. A quadrilha age sempre da mesma forma: procura vítimas, geralmente idosos, e oferece produtos como pacotes de fisioterapia, cestas básicas e até antenas de TV. Com isso, eles conseguem obter dados pessoais e bancários, abrem contas em nome das vítimas e fazem empréstimos e compras com cartões de crédito. Veja a reportagem completa no vídeo acima.